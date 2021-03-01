В СБУ взялись за сообщение Рабиновича с картой Украины без Крыма
1 марта, 2021, 14:19
1 марта Служба безопасности отреагировала на сообщение нардепа ОПЗЖ Вадима Рабиновича с картой без Крыма
В СБУ прокомментировали ситуацию с провокационным сообщением нардепа ОПЗЖ Вадима Рабиновича, сообщает " Укринформ ".
"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно", - отметили в Службе безопасности.
Напомним, 1 марта нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображены Украины без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.
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