Нардеп ОПЗЖ Рабинович обнародовал российскую карту Украины без Крыма
1 марта, 2021, 12:19
Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов "На какой мовє гаваріт нєзалєжная"
Соответствующее сообщение с произведением российской пропаганды нардеп ОПЗЖ Ваима Рабинович обнародовал у себя на Facebook.
По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.
В комментариях к сообщению Рабиновича люди возмутились такому наглости. Одна из пользовательниц даже тегнула СБУ.
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