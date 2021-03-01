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Espreso.tvОбществоНардеп ОПЗЖ Рабинович обнародовал российскую карту Украины без Крыма

Нардеп ОПЗЖ Рабинович обнародовал российскую карту Украины без Крыма

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов "На какой мовє гаваріт нєзалєжная"

Соответствующее сообщение с произведением российской пропаганды нардеп ОПЗЖ Ваима Рабинович обнародовал у себя на Facebook.

По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.

В комментариях к сообщению Рабиновича люди возмутились такому наглости. Одна из пользовательниц даже тегнула СБУ.

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