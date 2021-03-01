Нардеп ОПЗЖ Рабинович обнародовал российскую карту Украины без Крыма

1 марта, 2021, 12:19

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов "На какой мовє гаваріт нєзалєжная"

Соответствующее сообщение с произведением российской пропаганды нардеп ОПЗЖ Ваима Рабинович обнародовал у себя на Facebook.

По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.

В комментариях к сообщению Рабиновича люди возмутились такому наглости. Одна из пользовательниц даже тегнула СБУ.

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