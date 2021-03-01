Степанов прокомментировал отказ украинских медиков вакцинироваться индийским препаратом

1 марта, 2021, 17:20

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной отказа врачей от индийской вакцины является наличие у них иммунитета к болезни

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сказал журналистам возле Александровской клинической больницы в Киеве, где он получил COVID-вакцину, сообщает "Цензор" со ссылкой на УНИАН.

По его словам, многие медики отказываются вакцинироваться от COVID-19, потому что они уже перенесли эту болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода.

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"Когда говорят, что многие медики отказываются (от вакцинации, - ред.), то не говорят, что у нас многие медики переболели COVID-19 и есть большое количество медицинских работников, которые хотят делать прививки, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", - заявил он.

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В то же время Степанов отметил, что в соответствии с рекомендациями Министерства, человек при желании может делать прививки от коронавируса сразу после болезни, но по мировой практике - желательно делать прививки через 6 месяцев после перенесенного COVID-19.

"Повторное заболевание в стране мы фиксируем в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от человека", - добавил он.

Напомним, в Минздраве ожидают китайскую вакцину от коронавируса до 6 марта

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