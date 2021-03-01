Правительство ввело социальную ипотеку с управляемыми рисками, - Лавренчук

1 марта, 2021, 22:02

Украинское правительство ввело ипотеку для людей, которые нуждаются в жилье, ее можно назвать социально-ориентированной

Такую позицию высказал Владимир Лавренчук, бывший председатель правления "Райффайзен Банк Аваль", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Является ли эта ипотека массовой? Я не уверен, что ее сейчас нельзя назвать массовой - и я думаю, что в этом есть большая польза. Потому что эти ограничения - в сумме, в квадратных метрах, в доходах: высокодоходные люди не будут иметь права на ипотеку - не будут обходить тех, кто нуждается в жилье. Ее можно сейчас назвать социально-ориентированной", - сказал Лавренчук.

По его словам, такая ипотечная программа содержит риски, но они управляемы.

"Я изучал условия этой ипотеки, - и считаю, что уроки кризиса 2008 года в этой программе хорошо учтены. Риски существуют, но они управляемы. Но я считаю, что сейчас правильное время так начинать".

Он выразил убеждение, что при инфляции 5% и ставке Нацбанка 6% ставка по ипотечным кредитам 7% выглядит вполне коммерческой.

"Я скорее мечтал бы, чтобы поддержка государства была достаточно ограничена. Потому банки сейчас имеют возможности давать дешевые кредиты", - отметил экономист.