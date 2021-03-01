На Николаевщине нашли памятник Ленину - активисты

1 марта, 2021, 16:07

В селе Костоватое Вознесенского района Николаевской области, несмотря на декоммунизацию, остался памятник Владимиру Ленину

Об этом LB.ua рассказал председатель проекта "Декомунизация.Украина" Вадим Поздняков.

По словам жителей, памятник установили при строительстве дома культуры.

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В селе также остались барельефы с символикой коммунизма и памятник Карлу Марксу.

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"Поскольку памятник Ленину несколько нехарактерный - в кепке, было бы неплохо отвезти его в музей тоталитаризма. Но простите, шесть памятников коммунистического прошлого на деревню в 500 человек - это слишком", - заявил Поздняков.