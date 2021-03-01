На Николаевщине нашли памятник Ленину - активисты
Об этом LB.ua рассказал председатель проекта "Декомунизация.Украина" Вадим Поздняков.
По словам жителей, памятник установили при строительстве дома культуры.
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В селе также остались барельефы с символикой коммунизма и памятник Карлу Марксу.
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"Поскольку памятник Ленину несколько нехарактерный - в кепке, было бы неплохо отвезти его в музей тоталитаризма. Но простите, шесть памятников коммунистического прошлого на деревню в 500 человек - это слишком", - заявил Поздняков.
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