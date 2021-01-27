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Espreso.tvОбществоВ Одесской области снесли последний на подконтрольной территории Украины памятник Ленину, - Стерненко

В Одесской области снесли последний на подконтрольной территории Украины памятник Ленину, - Стерненко


фото: t.me/ssternenko
Памятник Владимиру Ленину снесли в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области

Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко в Telegram.

"Пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красном оккупанту Ленину", - написал он.

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Стерненко добавил, что в селе Холмское, Арцизского района, был обнаружен бюст коммунистического идеолога Маркса. Неизвестные оторвали нос бюсту.

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