В Одесской области снесли последний на подконтрольной территории Украины памятник Ленину, - Стерненко
27 января, 2021, 10:17
Памятник Владимиру Ленину снесли в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области
Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко в Telegram.
"Пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красном оккупанту Ленину", - написал он.
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Стерненко добавил, что в селе Холмское, Арцизского района, был обнаружен бюст коммунистического идеолога Маркса. Неизвестные оторвали нос бюсту.
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