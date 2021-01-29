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Реестров на все памятника нет, - Дробович о свержении "последнего Ленина" на подконтрольной территории Украины

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал, был ли последним памятник Ленину, который снесли в ночь на 27 января в Одесской области

Об этом он заявил в эфире Украины 24 .

"Буквально сегодня я видел пост одного из активистов, кажется они обнаружили еще одного "последнего Ленина", поэтому Ленины - это уже скорее экзотика в Украине, по крайней мере на подконтрольной территории", - сказал Дробович.

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Глава УНИП добавил, что в действительности нет никакого окончательного реестра.

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"То, что имело художественную ценность или монументальную, было в реестрах государства, а третьесортный штампованный Ленин, где во дворе завода какого-то стоит, то таких реестров нет". - отметил Дробович.

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