Кипр внес Украину в "серую" зону: въезд в страну разрешен четырем категориям лиц

1 марта, 2021, 16:05

Кипр внес Украину в "серую" зону по эпидемической ситуации с COVID-19

Об этом пресс-служба Консульского отдела Посольства Украины в Республике Кипр сообщила в Facebook.

"С 1 марта 2021 года на Кипре применено распределение стран мира по категориям. По состоянию на 1 марта Украина относится к "серой зоне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не восстановлено. Однако авиакомпания Cyprus Airways осуществляет еженедельные рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.

Так, въезд на территории острова запрещен всем украинцам, кроме граждан Кипра, постоянно проживающих в стране, их иностранных супругов и несовершеннолетних детей, резидентов республики, лиц, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенцией независимо от их гражданства, а также гражданам, получившим специальное разрешение от правительства Кипра.

При этом все, кто имеет право посетить Кипр, должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Путешественники также должны пройти лабораторное исследование на COVID-19, которое будет стоить 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.

В пресс-службе отметили, что Кипр будет пересматривать категории стран по эпидемической ситуацией с COVID-19 каждую неделю.

Напомним, в феврале Республика Кипр стала первым государством Европейского Союза, объявила о разрешении для въезда украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны пандемии коронавируса.