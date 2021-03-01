Кипр внес Украину в "серую" зону: въезд в страну разрешен четырем категориям лиц
Об этом пресс-служба Консульского отдела Посольства Украины в Республике Кипр сообщила в Facebook.
"С 1 марта 2021 года на Кипре применено распределение стран мира по категориям. По состоянию на 1 марта Украина относится к "серой зоне", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не восстановлено. Однако авиакомпания Cyprus Airways осуществляет еженедельные рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.
Так, въезд на территории острова запрещен всем украинцам, кроме граждан Кипра, постоянно проживающих в стране, их иностранных супругов и несовершеннолетних детей, резидентов республики, лиц, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенцией независимо от их гражданства, а также гражданам, получившим специальное разрешение от правительства Кипра.
При этом все, кто имеет право посетить Кипр, должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Путешественники также должны пройти лабораторное исследование на COVID-19, которое будет стоить 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.
В пресс-службе отметили, что Кипр будет пересматривать категории стран по эпидемической ситуацией с COVID-19 каждую неделю.
- Напомним, в феврале Республика Кипр стала первым государством Европейского Союза, объявила о разрешении для въезда украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны пандемии коронавируса.
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