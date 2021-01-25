Кипр с февраля откроет границы для украинцев

25 января, 2021, 10:52

Республика Кипр стала первым государством Европейского Союза, которая объявила о разрешении для въезда украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны пандемии коронавируса

Об этом пишет Экономическая правда .

Кипр определил 56 стран, граждане которых с 1 февраля смогут въезжать в страну. В перечень вошли все государства ЕС и Европейской экономической зоны, государства с общего "зеленого списка" ЕС с низким уровнем заболеваемости, а также Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.

Отмечается, что точный график снятия требования о самоизоляцию не оглашается, но Кипр гарантирует, что не позднее 1 марта границу для украинцев будет открыт.

В издании напомнили, что сейчас иностранцы могут въезжать на Кипр при условии 14-дневной изоляции по прибытии, что почти исключает туристические поездки.

"В любом случае, неизменным остается наше обязательство, что с 1 марта 56 стран, упомянутых выше, будут перемещены из" серой "категории (для которой действует требование самоизоляции) и будут перемещаться только между" зеленой "," оранжевой " и "красной" категориями (для которой самоизоляция не нужна) ", - цитирует издание разъяснения министерства.

При этом цвет категории Украине будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации в стране, и определять обязательность тестирования на въезде на Кипр. В случае попадания страны в "красную" зону, турист должен сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета, а также еще один тест по прилету. Оба теста при этом оплачиваются за счет туриста. В случае улучшения ситуации в стране отменяется требование сначала второго, а затем и первого теста, останется выборочное тестирование средства кипрского правительства.

Также отмечается, что в случае, яко турист заболеет COVID-19, оплату его лечения берет на себя правительство Кипра.

В издании добавили, что сейчас из государств ЕС украинских туристов пускает только Болгария, которая, несмотря на вспышку эпидемии на континенте, не закрывалась и на новогодние праздники. Шенгенская зона остается закрытой для туристических поездок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb