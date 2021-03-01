Банки выдали два первых ипотечных кредита под 7%

1 марта, 2021, 10:25

Банки выдали два первых ипотечных кредита по программе "Доступная ипотека 7%"

Церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" состоялась 1 марта во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .

Первые кредиты выдали "Укргазбанк" и "ОТП Банк". Получили первые ипотеки семьи Лапченко и Максимюк.

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, стать участником государственной программы может любой украинская семья, ипотека может предоставляться под жилье на первичном рынке, имущественные права на квартиры и дома с участками, а также квартиры на вторичном рынке, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года.

Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал детали и условия участия в государственной программе "Доступная ипотека 7%".

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