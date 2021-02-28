Семь лет назад 150 украинских патриотов взяли штурмом базу пророссийских боевиков "Оплот" в Харькове

28 февраля, 2021, 22:15

"Сепары убежали, только сделав несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Так началась зачистка Востока Украины от "русского мира"

Об этом у себя в телеграмме в воскресенье, 28 февраля 2021, напомнил непосредственный участник тех событий и руководитель действий на подавление "Харьковской народной республики" Андрей Белецкий, рассказывает Еспресо.TV .

"Пока харьковская милиция и СБУ еще решали, на чью сторону стать - РФ или Украины - националисты Харькова начали наводить порядок в родном городе. Тогда мы дали четкий месседж всем проукраинским силам Востока - враг должен бояться нас, а сепарские движения будут подавлены силой", - отмечается в сообщении.

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По словам Белецкого, пример Харькова повторили 7 апреля во Львове, 13 апреля в Запорожье и 2 мая в Одессе.

"Семь лет назад мы не ждали пока кто-то решит проблему сепаратизма в Харькове. Мы объединились и действовали. Так же должны делать и сегодня в борьбе с" ватой "и коллаборационистами по всей стране", - отмечает Белецкий.

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