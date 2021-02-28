С 1 марта для украинцев стартует безвиз в еще две страны, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в twitter.
По его словам, Украина расширяет свободу путешествий для своих граждан, несмотря на все обстоятельства.
"1 марта стартуют 2 безвиза: 1. Гренада. 2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Плюс открывается Грузия", - написал Кулеба.
Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021
1 марта стартуют 2 безвиза:
1. Гренада
2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
+ Открывается Грузия
Все условия въезда: https://t.co/8RkEzCg6Yk
- 24 февраля стало известно, что украинцы с марта смогут поехать на Карибское море в Гренаду без виз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти