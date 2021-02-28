С 1 марта для украинцев стартует безвиз в еще две страны, - Кулеба

28 февраля, 2021, 17:20

С 1 марта граждане Украины смогут путешествовать без виз в еще две страны

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в twitter.

По его словам, Украина расширяет свободу путешествий для своих граждан, несмотря на все обстоятельства.

"1 марта стартуют 2 безвиза: 1. Гренада. 2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Плюс открывается Грузия", - написал Кулеба.

Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства.



1 марта стартуют 2 безвиза:



1. Гренада



2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба



+ Открывается Грузия



Все условия въезда: https://t.co/8RkEzCg6Yk - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021

24 февраля стало известно, что украинцы с марта смогут поехать на Карибское море в Гренаду без виз.

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