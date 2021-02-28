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Espreso.tvОбществоС 1 марта для украинцев стартует безвиз в еще две страны, - Кулеба

С 1 марта для украинцев стартует безвиз в еще две страны, - Кулеба


фото: Укрінформ
С 1 марта граждане Украины смогут путешествовать без виз в еще две страны

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в twitter.

По его словам, Украина расширяет свободу путешествий для своих граждан, несмотря на все обстоятельства.

"1 марта стартуют 2 безвиза: 1. Гренада. 2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Плюс открывается Грузия", - написал Кулеба.

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