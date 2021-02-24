Украинцы с марта смогут поехать на Карибское море в Гренаду без виз

24 февраля, 2021, 11:31

Соглашение между Украиной и Гренадой об отмене визовых требований вступает в силу с 1 марта 2021 года

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

Согласно сообщению, с 1 марта 2021 года вступает в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований.

Следовательно, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом. В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

В пресс-службе также напомнили, что соглашение было подписано 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружеских отношений между Украиной и Гренады.

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