В Одессе произошел пожар в СИЗО, где содержится Стерненко
27 февраля, 2021, 22:18
В Одессе, в помещении следственного изолятора, где содержат осужденного активиста Сергея Стерненко, произошел пожар
Об этом сообщает LB.ua.
Пресс-секретарь Государственной уголовно-исполнительной службы Инна Попова заявила, что возгорание возникло на кухне и задело столовую. Пожар возник в 19:50, его ликвидировали в 20:40. Пострадавших нет.
"В результате неосторожного обращения с огнем возник пожар в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, примыкающем к пищеблоку учреждения, в результате чего была повреждена кровля площадью 5 кв. м. Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме", - сказала Попова.
- Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.
- 26 февраля адвокат Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что его подзащитный находится в отдельной камере СИЗО Одессы с дополнительными мерами безопасности.
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