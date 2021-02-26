"Есть опасения, что может что-то случиться": адвокат Найем сообщил, что Стерненко находится в отдельной камере
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .
"Есть установленный факт, что к нападению на Стерненко причастна Одесская полиция .. Господин Кива выступил с угрозами, что он или кто-то другой будет "воспитывать" Сергея в СИЗО. У нас есть опасения, что с Сергеем может что-то произойти", - сказал адвокат .
По его словам, меры безопасности были гарантированы.
"Сейчас меры безопасности таковы, что его (Стерненко) поместили в отдельную камеру, также дополнительные меры безопасности, о которых я не могу говорить", - отметил Найем.
По утверждению защитника, Стерненко осужден за разбой, которого "не было".
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Найем ранее заявил, что не знает, где Стерненко.
- Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.
- Стерненко находится в одном из следственных изоляторов Одессы.
- Активиста Сергея Стерненко, который находится в одесском СИЗО после приговора по делу о похищении человека, переведут в отдельную камеру из-за угроз
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