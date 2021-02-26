"Есть опасения, что может что-то случиться": адвокат Найем сообщил, что Стерненко находится в отдельной камере

26 февраля, 2021, 09:37

Адвокат активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что его подзащитный находится в отдельной камере СИЗО Одессы с дополнительными мерами безопасности

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Есть установленный факт, что к нападению на Стерненко причастна Одесская полиция .. Господин Кива выступил с угрозами, что он или кто-то другой будет "воспитывать" Сергея в СИЗО. У нас есть опасения, что с Сергеем может что-то произойти", - сказал адвокат .

По его словам, меры безопасности были гарантированы.

"Сейчас меры безопасности таковы, что его (Стерненко) поместили в отдельную камеру, также дополнительные меры безопасности, о которых я не могу говорить", - отметил Найем.

По утверждению защитника, Стерненко осужден за разбой, которого "не было".

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.

Найем ранее заявил, что не знает, где Стерненко.

Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.

Стерненко находится в одном из следственных изоляторов Одессы.

Активиста Сергея Стерненко, который находится в одесском СИЗО после приговора по делу о похищении человека, переведут в отдельную камеру из-за угроз