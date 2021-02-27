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Espreso.tvМирСтало известно, в какой колонии будет сидеть Навальный

Стало известно, в какой колонии будет сидеть Навальный


фото: Reuters
Российский оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области

Об этом сообщают российские СМИ.

Навального доставили во Владимирскую область 26 февраля. Ему предстоит пройти карантин. Источник не уточнил, находится ли Навальный уже в колонии.

Известно, что в Покровской колонии отбывал наказание осужденный по так называемому московскому делу активист Константин Котов. Его обвиняли в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

  • Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
  • 26 февраля директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонию.

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