Стало известно, в какой колонии будет сидеть Навальный
27 февраля, 2021, 18:32
Российский оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области
Об этом сообщают российские СМИ.
Навального доставили во Владимирскую область 26 февраля. Ему предстоит пройти карантин. Источник не уточнил, находится ли Навальный уже в колонии.
Известно, что в Покровской колонии отбывал наказание осужденный по так называемому московскому делу активист Константин Котов. Его обвиняли в неоднократном нарушении правил проведения митингов.
- Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
- 26 февраля директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонию.
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