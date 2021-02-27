Стало известно, в какой колонии будет сидеть Навальный

27 февраля, 2021, 18:32

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области

Об этом сообщают российские СМИ.

Навального доставили во Владимирскую область 26 февраля. Ему предстоит пройти карантин. Источник не уточнил, находится ли Навальный уже в колонии.

Известно, что в Покровской колонии отбывал наказание осужденный по так называемому московскому делу активист Константин Котов. Его обвиняли в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.

26 февраля директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb