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Espreso.tvОбществоНавального этапировали в колонию

Навального этапировали в колонию


фото: reuters
Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонию

"Он по решению суда отбыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства", - цитирует его заявление РИА Новости.

Руководитель ФСИН не уточнил, в какую именно колонию направили Навального, только отметив, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам Калашникова, Навальный "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных".

  • 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

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