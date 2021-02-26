Навального этапировали в колонию
26 февраля, 2021, 15:54
Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонию
"Он по решению суда отбыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства", - цитирует его заявление РИА Новости.
Руководитель ФСИН не уточнил, в какую именно колонию направили Навального, только отметив, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам Калашникова, Навальный "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных".
- 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти