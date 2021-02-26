Навального этапировали в колонию

26 февраля, 2021, 15:54

Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонию

"Он по решению суда отбыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства", - цитирует его заявление РИА Новости.

Руководитель ФСИН не уточнил, в какую именно колонию направили Навального, только отметив, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам Калашникова, Навальный "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных".

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

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