Зеленский поручил правительству обеспечить выполнение решений СНБО относительно санкций

26 февраля, 2021, 16:35

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

Согласно указу Кабмину поручено обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также в документе говорится о необходимости мер по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Премьер-министру Украины взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины", - говорится в указе.

Членам Совета национальной безопасности и обороны Украины, осуществляя координацию и контроль в пределах своих должностных полномочий, обеспечивать выполнение соответствующими государственными органами решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами президента Украины, в установленные сроки.

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности на Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

Также решением СНБО наложены санкции против "ПрикарпатЗападтранс", эксплуатирующую трубопровод "Самара - Запад"

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