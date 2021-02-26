Украинец Лунин решил уйти из "Реала", - СМИ
26 февраля, 2021, 16:04
Украинский голкипер Андрей Лунин готов покинуть мадридский "Реал"
Об этом сообщает Fichajes.net
По информации источника, Лунин склоняется к тому, чтобы окончательно уйти из мадридского "Реала". Украинец недоволен тем, что не получает игровую практику и осознает, что не сможет выиграть конкуренцию у бельгийца Тибо Куртуа.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, но за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"
- 28 января стало известно, что испанский "Бетис" заинтересован в переходе Андрея Лунина .
- 24 февраля сообщалось, что "Реал" планирует летом отправить Лунина в аренду.
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