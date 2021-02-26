Украинец Лунин решил уйти из "Реала", - СМИ

26 февраля, 2021, 16:04

Украинский голкипер Андрей Лунин готов покинуть мадридский "Реал"

Об этом сообщает Fichajes.net

По информации источника, Лунин склоняется к тому, чтобы окончательно уйти из мадридского "Реала". Украинец недоволен тем, что не получает игровую практику и осознает, что не сможет выиграть конкуренцию у бельгийца Тибо Куртуа.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, но за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"

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