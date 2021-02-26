Углубление сотрудничества и усиление двухпартийной поддержки: Маркарова заявила о "многих идеях" о работе послом в США

Об этом Маркарова сказала в комментарии "Голосу Америки" .

"У нас общие (с США, - ред.) демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием , член НАТО и ЕС - это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего черноморского региона и Европы ", - сказала Маркарова.

Также она считает важным для Украины двухпартийную поддержку в Конгрессе и помощь правительства.

"У меня как у посла очень много идей, как сделать наше сотрудничество еще более интересным и результативным, и я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле", - добавила Маркарова.

Напомним, что 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.