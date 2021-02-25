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Зеленский назначил Маркаров послом в США


фото: 24 канал
25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и полномочным послом Украины в США

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Маркаров Оксану Сергеевну Чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", говорится в тексте указа.

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Напомним, ранее, Украина получила согласие со стороны Соединенных Штатов на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой на должность Чрезвычайного и полномочного посла.

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