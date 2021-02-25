Зеленский назначил Маркаров послом в США

25 февраля, 2021, 18:47

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Маркаров Оксану Сергеевну Чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", говорится в тексте указа.

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Напомним, ранее, Украина получила согласие со стороны Соединенных Штатов на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой на должность Чрезвычайного и полномочного посла.

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