На заседании рассмотрят санкции, госизмену и стратегию деоккупации Крыма, - СНБО
26 февраля, 2021, 14:12
26 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрят также состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности и нарушении присяги
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
На заседании СНБО, которое пройдет в закрытом режиме, будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".
"Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги, а также по применению санкций", - добавили в пресс-службе ведомства.
- Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вероятно не будет принимать участия в заседании СНБО из-за рабочего визита в Винницкую область
- Отметим, глава ВР Разумков был она единственная членом Совета национальной безопасности и обороны, который воздержался при голосовании о введении санкций на телеканалы Тараса Козака
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