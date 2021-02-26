На заседании рассмотрят санкции, госизмену и стратегию деоккупации Крыма, - СНБО

26 февраля, 2021, 14:12

26 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрят также состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности и нарушении присяги

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании СНБО, которое пройдет в закрытом режиме, будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

"Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги, а также по применению санкций", - добавили в пресс-службе ведомства.