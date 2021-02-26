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Espreso.tvОбществоНа заседании рассмотрят санкции, госизмену и стратегию деоккупации Крыма, - СНБО

На заседании рассмотрят санкции, госизмену и стратегию деоккупации Крыма, - СНБО

26 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрят также состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности и нарушении присяги

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании СНБО, которое пройдет в закрытом режиме, будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

"Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги, а также по применению санкций", - добавили в пресс-службе ведомства.

  • Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вероятно не будет принимать участия в заседании СНБО из-за рабочего визита в Винницкую область
  • Отметим, глава ВР Разумков был она единственная членом Совета национальной безопасности и обороны, который воздержался при голосовании о введении санкций на телеканалы Тараса Козака
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