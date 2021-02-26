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Espreso.tvОбщество"Повестка дня заседания предоставлена не была": Разумков заявил, что не успеет на заседание СНБО

"Повестка дня заседания предоставлена не была": Разумков заявил, что не успеет на заседание СНБО


фото: korrespondent
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не знает повестки дня заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится 26 февраля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

"Повестка дня заседания на сегодня членам СНБО предоставлена не была. Я так понимаю, что она будет передана для ознакомления непосредственно на заседании", - сказал Разумков.

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Он также сообщил, что из-за того, что находится с рабочей поездкой в Винницкой области, вряд ли сможет присутствовать.

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