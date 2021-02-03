Разумков воздержался при голосовании в СНБО относительно санкций против телеканалов, которые связывают с Медведчуком
3 февраля, 2021, 09:03
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании в СНБО относительно санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK
Об этом Разумков заявил в комментарии "Бабель".
"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать за украинским законодательством. А здесь все не на месте. И по каналам - санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они ", - заявил Разумков.
Ранее СМИ сообщали, что из 19 членов СНБО санкции поддержали 17 членов, 1 воздержался и еще один был в командировке.
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- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
- На канале "112 Украина" заявили, что охрана не пускала гостей на ночной эфир 3 февраля.
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