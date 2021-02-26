Акции в поддержку Стерненко: в МВД заявили, что полиция "не будет использоваться для нападения на мирных протестующих"

26 февраля, 2021, 10:37

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко вести протест мирно

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Я призываю всех, кто будет митинговать в субботу: пожалуйста, приходите мирно, не нападайте на полицейских", - сказал Геращенко.

Он добавил: "Мы не будем давать возможность спровоцировать правоохранительные органы. Полиция будет защищать общественный порядок, а не использоваться для нападения на мирных протестующих".

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году, активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.

После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.

По факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство .

Активисты объявили бессрочную акцию протестов из-за приговора Стерненко. Она начнется 27 февраля в 12:00 под Офисом президента.