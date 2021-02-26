Акции в поддержку Стерненко: в МВД заявили, что полиция "не будет использоваться для нападения на мирных протестующих"
26 февраля, 2021, 10:37
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко вести протест мирно
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .
"Я призываю всех, кто будет митинговать в субботу: пожалуйста, приходите мирно, не нападайте на полицейских", - сказал Геращенко.
Он добавил: "Мы не будем давать возможность спровоцировать правоохранительные органы. Полиция будет защищать общественный порядок, а не использоваться для нападения на мирных протестующих".
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году, активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
- По факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство .
- Активисты объявили бессрочную акцию протестов из-за приговора Стерненко. Она начнется 27 февраля в 12:00 под Офисом президента.
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