Ты - большой бомж: Фьюри резко набросился на Джошуа
25 февраля, 2021, 16:58
Британский боксер Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа не робеть и быстрее провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Тайсона Фьюри.
Фьюри призвал Джошуа "не быть цыпленком".
"Джошуа, не будь цыпленком, как раньше с Деонтеем Уайлдером. Выходи и встреться со мной в битве. Дай мне тебе показать, кто - босс. Каждый день и дважды в воскресенье. Ты - большой бомж", - написал Фьюри .
Энтони Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 24, 2021
- 28 января стало известно, что Джошуа и Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
- 24 февраля Энтони Джошуа заявил, что рассчитывает провести бой против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в июне.
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