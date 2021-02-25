Ты - большой бомж: Фьюри резко набросился на Джошуа

25 февраля, 2021, 16:58

Британский боксер Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа не робеть и быстрее провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Тайсона Фьюри.

Фьюри призвал Джошуа "не быть цыпленком".

"Джошуа, не будь цыпленком, как раньше с Деонтеем Уайлдером. Выходи и встреться со мной в битве. Дай мне тебе показать, кто - босс. Каждый день и дважды в воскресенье. Ты - большой бомж", - написал Фьюри .

Энтони Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 24, 2021

28 января стало известно, что Джошуа и Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

24 февраля Энтони Джошуа заявил, что рассчитывает провести бой против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в июне.

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