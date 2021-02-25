 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортТы - большой бомж: Фьюри резко набросился на Джошуа

Ты - большой бомж: Фьюри резко набросился на Джошуа


фото: Getty Images
Британский боксер Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа не робеть и быстрее провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Тайсона Фьюри.

Фьюри призвал Джошуа "не быть цыпленком".

"Джошуа, не будь цыпленком, как раньше с Деонтеем Уайлдером. Выходи и встреться со мной в битве. Дай мне тебе показать, кто - босс. Каждый день и дважды в воскресенье. Ты - большой бомж", - написал Фьюри .

Энтони Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать