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Espreso.tvСпортДжошуа рассказал, когда хочет провести бой с Фьюри

Джошуа рассказал, когда хочет провести бой с Фьюри


фото: Getty Images
Энтони Джошуа заявил, что хочет в июне провести бой против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Джошуа, стороны ведут переговоры, чтобы провести бой в июне.

"Работаем над датой боя в июне. Я готов к бою. Он может произойти в Англии, в Азии, на моем заднем дворе - в любом месте. Я готов и хочу этого поединка. Фьюри, если ты настроен серьезно, то давай драться. Я здесь босс, я хочу твой пояс, мне он нужен. Должен собрать все титулы ", - сказал Джошуа.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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