Джошуа рассказал, когда хочет провести бой с Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Джошуа, стороны ведут переговоры, чтобы провести бой в июне.

"Работаем над датой боя в июне. Я готов к бою. Он может произойти в Англии, в Азии, на моем заднем дворе - в любом месте. Я готов и хочу этого поединка. Фьюри, если ты настроен серьезно, то давай драться. Я здесь босс, я хочу твой пояс, мне он нужен. Должен собрать все титулы ", - сказал Джошуа.