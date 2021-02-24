Джошуа рассказал, когда хочет провести бой с Фьюри
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Джошуа, стороны ведут переговоры, чтобы провести бой в июне.
"Работаем над датой боя в июне. Я готов к бою. Он может произойти в Англии, в Азии, на моем заднем дворе - в любом месте. Я готов и хочу этого поединка. Фьюри, если ты настроен серьезно, то давай драться. Я здесь босс, я хочу твой пояс, мне он нужен. Должен собрать все титулы ", - сказал Джошуа.
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 28 января стало известно, что Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
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