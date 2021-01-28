28 января, 2021, 08:36

Британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, за бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа и Тайсон Фьюри получат по 100 млн фунтов каждый ($ 136 млн).

Контрактом на бой также предусмотрено проведение реванша, в котором победитель первого поединка займет 60% призового фонда, а неудачник - 40%.

По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, он уже направил черновик контракта на поединок Бобу Арум, который ведет дела Тайсона Фьюри.

"Первый проект контракта уже отправлен Аруму. Черновик отражает позитивный характер обсуждений, которые мы вели по бою. Теперь ждем их комментариев, прежде чем все вместе перейдем к согласованию места. Надеемся подписать соглашение в течение следующих двух недель", - сказал Хирн.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов места проведения поединка, который может произойти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Сингапуре, Австралии или США.

Ожидается, что бой пройдет в июне.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 21 января стало известно, что Александр Усик требует компенсации за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb