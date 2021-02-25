Суд постановил заблокировать доступ к Telegram-каналам, которых обвиняют в работе на Россию
Об этом говорится на официальном сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации ,.
Нацкомиссии просят обязать интернет-провайдеров закрыть доступ к этим ресурсам.
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Речь идет о каналах: "Легитимный", "Резидент", "Картель" и "Сплетница".
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В сообщении говорится, что решения можно подать апелляцию до 28 февраля.
По состоянию на сейчас, анонимные Telegram-каналы работают.
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