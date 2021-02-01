Через Telegram-каналы "Легитимный" и "Резидент": СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Украине

1 февраля, 2021, 13:49

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб России

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой" русской весны ". Они пока" базируются " на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдан". Сейчас его разыскивают правоохранители по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Сейчас проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезпеци государства.

По заключению лингвистически-психологической экспертизы, материалы, распространявших в Telegram каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации.

"Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения" гонораров "за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную" ПМР ", Молдову или Россию", - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

"У нее изъято электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом", - добавили в пресс служба.

Также заочную подозрение по госизмене объявлено руководителю сети, скрывается от следствия за рубежом.

В свою очередь в Telegram-канале "Легитимный" заявили, что "власть руками СБУ решила развязать настоящую войну против оппозиционных ей телеграмм-каналов".

"Для этого использовали удобный прием - обвинили их в работе на ГРУ РФ! Таким способом Кирилл Тимошенко решил отыграться массы разоблачений коррупции и злоупобреблений на "Большом строительстве" в украинском телеграмм-сегменте. Доказательства работы на РФ - вот такие "профессионально" слеплены картинки", - отметили они.

А в Telegram-канале "Резидент" назвали разоблачение агентурной сети "схемой как отвлечь внимание от кейса Дубинского, опубликовав очередное фейковое расследование СБУ по политическим телеграмм-каналам".

"Последние две недели информационная кампания Синдикат раскрыла миллиардную коррупцию Кирилла Тимошенко в проект "Большая стройка", что сильно разозлило функционера и он решил пойти по сценарию, который обсуждался в прошлом году", - написали на канале.

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