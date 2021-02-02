Разоблачены СБУ telegram-каналы российских спецслужб: суд избрал подозреваемым меры пресечения

2 февраля, 2021, 18:59

1 февраля в Киевском районном суде Харькова двум женщинам, подозреваемым в госизмене, избрали меры пресечения: арест с правом залога и круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

По информации Чубенко, одну подозреваемую по решению суда взяли под стражу с правом внесения залога в размере 1,58 млн грн, а вторую - отправили под круглосуточный домашний арест.

Читайте также: Через telegram-каналы "Легитимный" и "Резидент": СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Украине

Также стало известно, что одна из этих фигуранток является женой одессита Артема Д., которого СБУ назвала главным "менеджером" 12 телеграм-каналов, подконтрольных 85-му Главному центру специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо