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Espreso.tvОбществоСотрудники каналов Медведчука стали владельцами телеканала "Первый независимый"

Сотрудники каналов Медведчука стали владельцами телеканала "Первый независимый"

Сотрудники закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK стали владельцами канала "Первый независимый"

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на Единый госреестр .

У канала сменился собственник: им стало ООО создано 18 февраля 100 работниками "каналов Медведчука".

Запуск канала, по данным источников, планируется в апреле 2021 года.

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