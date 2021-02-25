Сотрудники каналов Медведчука стали владельцами телеканала "Первый независимый"

25 февраля, 2021, 10:35

Сотрудники закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK стали владельцами канала "Первый независимый"

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на Единый госреестр .

У канала сменился собственник: им стало ООО создано 18 февраля 100 работниками "каналов Медведчука".

Запуск канала, по данным источников, планируется в апреле 2021 года.