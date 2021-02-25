Сотрудники каналов Медведчука стали владельцами телеканала "Первый независимый"
25 февраля, 2021, 10:35
Сотрудники закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK стали владельцами канала "Первый независимый"
Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на Единый госреестр .
У канала сменился собственник: им стало ООО создано 18 февраля 100 работниками "каналов Медведчука".
Запуск канала, по данным источников, планируется в апреле 2021 года.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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Министр культуры Александр Ткаченко заявил , что представители пидсанкцийних телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne создали новый ООО "Медиахолдинг" Новости "с капиталом 100 грн
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