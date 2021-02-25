"Лестер" решил забрать из "Вест Хэма" конкурента Ярмоленко

25 февраля, 2021, 17:36

Английский "Лестер" активно интересуется вингером Джесси Лингардом

Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, хавбек "Вест Хэма" Джесси Лингард, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", может летом перебраться в "Лестер".

Тренерский штаб "Лестера" активно интересуется 28-летним Лингардом, а клуб готов выложить за вингера более 11 млн евро.

Лингард выступает на позиции Андрея Ярмоленко. В этом сезоне правый вингер провел за МЮ всего 3 матча, после чего перешел на правах аренды в "Вест Хэм". За лондонцев англичанин уже успел сыграть 4 матча, забил 3 мяча и отдал 1 ассист.

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