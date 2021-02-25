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Espreso.tvСпорт"Лестер" решил забрать из "Вест Хэма" конкурента Ярмоленко

"Лестер" решил забрать из "Вест Хэма" конкурента Ярмоленко


фото: Getty Images
Английский "Лестер" активно интересуется вингером Джесси Лингардом

Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, хавбек "Вест Хэма" Джесси Лингард, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", может летом перебраться в "Лестер".

Тренерский штаб "Лестера" активно интересуется 28-летним Лингардом, а клуб готов выложить за вингера более 11 млн евро.

Лингард выступает на позиции Андрея Ярмоленко. В этом сезоне правый вингер провел за МЮ всего 3 матча, после чего перешел на правах аренды в "Вест Хэм". За лондонцев англичанин уже успел сыграть 4 матча, забил 3 мяча и отдал 1 ассист.

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