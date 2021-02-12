Стало известно, сколько Ярмоленко пропустит из-за травмы
12 февраля, 2021, 14:14
Полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустит из-за травмы колена не более трех недель
Об этом сообщает zbirna.com.
Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий сообщил, что по наихудшим прогнозам украинец пропустит из-за травмы колена не более трех недель.
В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 20 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 7,5 млн евро.
- Напомним, 6 февраля Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в ничейном матче чемпионата Англии против "Фулхэма".
- 10 февраля Ярмоленко получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
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