"Вест Хэм" с Ярмоленко потерял очки в игре с аутсайдером АПЛ
6 февраля, 2021, 21:40
Украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в ничейном матче чемпионата Англии против "Фулхэма"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на замену на 56-й минуте. Украинец не смог спасти "Вест Хэм" от потери очков.
В лондонском дерби была зафиксирована ничья 0:0.
"Вест Хэм" набрал 39 очков и занимает пятое место. "Фулхэм" с 15 пунктами находится в зоне вылета на 18-й позиции.
Чемпионат Англии
23-й тур
6 февраля
"Фулхэм" - "Вест Хэм" 0:0
- Напомним, 31 января в 21-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, уступил "Ливерпулю".
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