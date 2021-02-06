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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" с Ярмоленко потерял очки в игре с аутсайдером АПЛ

"Вест Хэм" с Ярмоленко потерял очки в игре с аутсайдером АПЛ


фото: Getty Images
Украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в ничейном матче чемпионата Англии против "Фулхэма"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на замену на 56-й минуте. Украинец не смог спасти "Вест Хэм" от потери очков.

В лондонском дерби была зафиксирована ничья 0:0.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и занимает пятое место. "Фулхэм" с 15 пунктами находится в зоне вылета на 18-й позиции.

Чемпионат Англии

23-й тур

6 февраля

"Фулхэм" - "Вест Хэм" 0:0

  • Напомним, 31 января в 21-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, уступил "Ливерпулю".

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