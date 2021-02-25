Nestle будет продавать в Украине продукты из растительного мяса
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, линейка продуктов Garden Gourmet представлена в Украине растительными котлетами для бургеров Sensational Burger, растительными сосисками Sensational Sausage, растительными фрикадельками Vegan Meatballs и Вегетарианскими наггетсами Vegetarian Nuggets.
Отмечается, что поставки новой продукции будут осуществляться в рестораны Киева и Львова. В сети ритейла продукция попадет в конце 2021 года. При этом отпускные цены новых продуктов не разглашаются.
По информации издания, продукция Garden Gourmet состоит из натуральных растительных ингредиентов, а красителем в них выступает сок свеклы и фруктово-овощной концентрат. В состав продукта также входят пшеница, соя, масло и вода. Оболочка сосисок состоит из натуральных водорослей.
По данным компании, производство растительной котлеты требует на 80% меньше энергии по сравнению с аналогичным продуктом из мяса. Также производство продукции Garden Gourmet позволяет снизить углеродный след и использование земли по сравнению с мясным продуктом.
По словам директора Nestle Professional в Украине Елены Шевелевой, выбор в пользу растительных продуктов помогает уменьшить объем парниковых газов при производстве продуктов питания.
"Благодаря оптимальной цене, этот продукт доступен для каждого, и мы надеемся, что украинцы откроют дл себя мир растительной пищи благодаря Garden Gourmet", - цитирует издание слова Шевелевой.
В компании добавили, что Garden Gourmet - популярный в Европе бренд растительной пищи, производственные мощности которого находятся в Чехии.
Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания имеет 376 фабрик в 84 странах, и выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.
Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Наиболее известные украинские бренды компании - "Свиточ", "Торчин" и "Мивина".
- Напомним, ранее кондитерская компания АВК запустила производство котлет для бургеров из искусственного мяса.
- Ранее украинский стартап Eat me at после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный белок.
- Сеть фастфудов McDonald's в 2021 году представит меню на основе растительного мяса под названием McPlant.
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