Nestle будет продавать в Украине продукты из растительного мяса

25 февраля, 2021, 17:06

Корпорация Nestle начинает продажу линейки растительных продуктов Garden Gourmet, напоминающих мясо по вкусу, внешнему виду и текстуре

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, линейка продуктов Garden Gourmet представлена в Украине растительными котлетами для бургеров Sensational Burger, растительными сосисками Sensational Sausage, растительными фрикадельками Vegan Meatballs и Вегетарианскими наггетсами Vegetarian Nuggets.

Отмечается, что поставки новой продукции будут осуществляться в рестораны Киева и Львова. В сети ритейла продукция попадет в конце 2021 года. При этом отпускные цены новых продуктов не разглашаются.

По информации издания, продукция Garden Gourmet состоит из натуральных растительных ингредиентов, а красителем в них выступает сок свеклы и фруктово-овощной концентрат. В состав продукта также входят пшеница, соя, масло и вода. Оболочка сосисок состоит из натуральных водорослей.

По данным компании, производство растительной котлеты требует на 80% меньше энергии по сравнению с аналогичным продуктом из мяса. Также производство продукции Garden Gourmet позволяет снизить углеродный след и использование земли по сравнению с мясным продуктом.

По словам директора Nestle Professional в Украине Елены Шевелевой, выбор в пользу растительных продуктов помогает уменьшить объем парниковых газов при производстве продуктов питания.

"Благодаря оптимальной цене, этот продукт доступен для каждого, и мы надеемся, что украинцы откроют дл себя мир растительной пищи благодаря Garden Gourmet", - цитирует издание слова Шевелевой.

В компании добавили, что Garden Gourmet - популярный в Европе бренд растительной пищи, производственные мощности которого находятся в Чехии.

Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания имеет 376 фабрик в 84 странах, и выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Наиболее известные украинские бренды компании - "Свиточ", "Торчин" и "Мивина".

Напомним, ранее кондитерская компания АВК запустила производство котлет для бургеров из искусственного мяса.

Ранее украинский стартап Eat me at после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный белок.

Сеть фастфудов McDonald's в 2021 году представит меню на основе растительного мяса под названием McPlant.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb