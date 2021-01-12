 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаКондитерская компания АВК запустила производство искусственного мяса

Кондитерская компания АВК запустила производство искусственного мяса


фото: avksweets
Кондитерская компания АВК запустила производство котлет для бургеров из искусственного мяса

Об этом в Facebook сообщил совладелец компании АВК Владимир Авраменко.

"Мы сделали продукт без антибиотиков, холестерина, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Мы позаботились о том, чтобы он был натуральным, на 100% растительным и максимально вкусным", - написал Аврамов.

По его словам, растительная котлета содержит 21 грамм сбалансированного по аминокислотному составу белка, также она обогащена клетчаткой. Кроме того, растительное мясо АВК не содержит метилцеллюлозы.

Согласно информации на сайте компании, одна упаковка содержит две котлеты общим весом 240 грамм. Она стоит 92 грн. Доставка пока возможна только по Киеву.

Отмечается, что в состав котлеты входит вода питьевая, високоолеиновое подсолнечное масло, изолят протеина соевого, пшеничный глютен и клетчатка, а также крахмал.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать