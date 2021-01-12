Кондитерская компания АВК запустила производство искусственного мяса

12 января, 2021, 16:00

Кондитерская компания АВК запустила производство котлет для бургеров из искусственного мяса

Об этом в Facebook сообщил совладелец компании АВК Владимир Авраменко.

"Мы сделали продукт без антибиотиков, холестерина, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Мы позаботились о том, чтобы он был натуральным, на 100% растительным и максимально вкусным", - написал Аврамов.

По его словам, растительная котлета содержит 21 грамм сбалансированного по аминокислотному составу белка, также она обогащена клетчаткой. Кроме того, растительное мясо АВК не содержит метилцеллюлозы.

Согласно информации на сайте компании, одна упаковка содержит две котлеты общим весом 240 грамм. Она стоит 92 грн. Доставка пока возможна только по Киеву.

Отмечается, что в состав котлеты входит вода питьевая, високоолеиновое подсолнечное масло, изолят протеина соевого, пшеничный глютен и клетчатка, а также крахмал.

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