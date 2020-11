McDonald's в 2021 году представит серию блюд на основе растительного мяса

10 ноября, 2020, 17:31

Сеть фастфудов McDonald's в 2021 году представит меню на основе растительного мяса под названием McPlant

Об этом пишет BBC.

Согласно сообщению, McDonald's предложит бургеры, наггетсы и сэндвичи на завтрак.

До этого McDonald's тестировал растительные бургеры в Канаде совместно с производителем растительного мяса Beyond Meat. Хотя акции Beyond Meat резко упали после того, как McDonald's заявила, что еще не ясно, кто будет поставщиком альтернативного мяса. В то же время Beyond Meat заявляет о дальнейшем сотрудничестве.

Отмечается, что переход к растительному заменителю объясняется беспокойством из-за влияния обычного мяса на здоровье человека, окружающую среду и благополучность животных.

Однако, отметили в издании, McDonald's начал рассматривать растительное мясо относительно поздно. В частности, сети быстрого питания Burger King, White Castle и Drunkin' Brands Group уже представили растительные бургеры.