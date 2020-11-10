McDonald's в 2021 году представит серию блюд на основе растительного мяса
Об этом пишет BBC.
Согласно сообщению, McDonald's предложит бургеры, наггетсы и сэндвичи на завтрак.
До этого McDonald's тестировал растительные бургеры в Канаде совместно с производителем растительного мяса Beyond Meat. Хотя акции Beyond Meat резко упали после того, как McDonald's заявила, что еще не ясно, кто будет поставщиком альтернативного мяса. В то же время Beyond Meat заявляет о дальнейшем сотрудничестве.
Отмечается, что переход к растительному заменителю объясняется беспокойством из-за влияния обычного мяса на здоровье человека, окружающую среду и благополучность животных.
Однако, отметили в издании, McDonald's начал рассматривать растительное мясо относительно поздно. В частности, сети быстрого питания Burger King, White Castle и Drunkin' Brands Group уже представили растительные бургеры.
"McDonald's полагается на свои ведущие блюда, как Биг Мак, Мак Наггетс и картофель фри, которые обеспечивают около 70% продаж на ключевых рынках", - отмечают в издании.
- Напомним, украинский стартап Eat me at после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный белок.
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