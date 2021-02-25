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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
В среду, 24 февраля, были сыграны еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матчи состоятся 16 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

24 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания) 0: 1

Гол Мэнди, 86

Удаление: Фройлер, 17

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 2

Голы: Силва, 29 Жезус, 65

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