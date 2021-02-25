Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
25 февраля, 2021, 07:31
В среду, 24 февраля, были сыграны еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матчи состоятся 16 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
24 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания) 0: 1
Гол Мэнди, 86
Удаление: Фройлер, 17
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 2
Голы: Силва, 29 Жезус, 65
- Напомним, 23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" дома проиграл "Баварии" 1: 4 .
- 24 февраля английский "Манчестер Сити" одолел "Боруссию" из Менхенгладбаха в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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