Луческу похвастался, что начал ладить с фанатами "Динамо"

25 февраля, 2021, 19:44

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что его отношения с болельщиками киевлян улучшились

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Anadolu Agency .

По словам Луческу, нормально, что фаны "Динамо" не любили его, когда он работал в "Шахтере"

"Украинский футбол так же сложен, как и турецкий. Это нормально, что фаны "Динамо" меня не любили. Я был в" Шахтере "12 лет, выиграл много трофеев за это время. "Динамо" было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части. Фанаты "Динамо" привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения", - высказался Мирча Луческу.

Также Луческу пожаловался, что в "Шахтере" у него было 15 бразильцев, а в "Динамо" ему не купили новых футболистов.

"В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В "Динамо" нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы", - сказал румын.

Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате Украины и опережает на 1 очко "Шахтер". Киевляне продожують борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, где в первом матче сыграли с бельгийским "Брюгге" в Киеве вничью 1:1. Повторная игра состоится 25 февраля в Бельгии.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года.

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