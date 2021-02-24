Хацкевич оценил, как изменилось "Динамо" после назначения Луческу

24 февраля, 2021, 12:55

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что после того, как киевлян возглавил Мирча Луческу, команда начала достигать положительных результатов

Об этом сообщает SportArena .

По словам Хацкевича, при новом тренере игра "Динамо" не слишком изменилась, но киевляне начали достигать положительных результатов.

"Что изменилось? Результат. Команда вышла в Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате - это, наверное, самое главное. А сама игра? Трудно за полгода что-то кардинально поменять. Футболисты практически все те же остались. Так у каждого тренера требования свои, возможно, где-то стало больше контроля мяча. Но в моем понимании, контроль ради контроля. Надо выполнять задачи наставника, но самое главное - это должно приносить результат", - сказал Хацкеивч.

Белорус, который сейчас возглавляет российский "Ротор" добавил, что Луческу преуспевает везде, где работает.

"Луческу - тренер, который давал результат, где бы он ни работал. Где-то лучше у него получалось, где-то хуже, но тренер все равно приходит и хочет сделать как можно лучше. Было много мнений: кто против, кто за . Но это специалист с опытом и с результатами. Думаю, на сегодняшний день Луческу - тот тренер, который нужен "Динамо", - убежден Хацкевич, который тренировал "Динамо" с июня 2017 года по август 2019 года.

Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате Украины и опережает на 1 очко "Шахтер". Киевляне прододжают борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, где в первом матче сыграли с бельгийским "Брюгге" в Киеве вничью 1:1. Повторная игра состоится 25 февраля в Бельгии.

Напомним, 16 февраля бывший футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий осудил позицию фанов "Динамо", враждебно воспринявших назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

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