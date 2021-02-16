Экс-футболист "Шахтера" Ракицкий "наехал" на ультрас "Динамо" из-за Луческу

16 февраля, 2021, 14:18

Бывший футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий осудил позицию фанов "Динамо", враждебно воспринявших назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба

Об этом он заявил в интервью Матч ТВ.

По словам защитника российского "Зенита", он не понимает, почему фанаты "Динамо" враждебно восприняли назначение румына главным тренером киевского клуба.

"Читал, что ультрас "Динамо" не признают Луческу. Что вы делаете, если он вывел вас в Лигу чемпионов, на первом месте в чемпионате команда идет? Вспомните, как было еще в прошлом сезоне, когда" Шахтеру "можно было заранее вешать золотые медали. Так что не знаю, что им нужно", - возмутился Ракицкий.

Он добавил, что удивился назначению Луческу в "Динамо", но воспринял решение бывшего тренера "Шахтера" с пониманием и посоветовал аналогично относиться к этому фанам "Шахтера".

"Ни в коем случае не хочу его осуждать. Как по мне, это великий человек и тренер. Луческу очень много для меня сделал. И половину нашего "Шахтера" сделал личностями. Если кто-то говорит плохое, значит, они Луческу просто не уважают. Пусть в таком случае лучше на себя смотрят", - сказал Ракицкий.

17 сентября 2020 года ультрас "Динамо" заявили, что победы киевского клуба не изменят их негативного отношения к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера.

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