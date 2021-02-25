Категорически не поддерживаем решение суда о закрытии ряда интернет-порталов, - Нацполиция

25 февраля, 2021, 21:08

Национальная полиция и прокуратура категорически не поддерживают решение суда о блокировании работы более 400 интернет-ресурсов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Следственный судья Голосеевского районного суда вынес соответствующее постановление без участия полиции и прокуратуры. Поэтому решается вопрос о снятии ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании указанных в постановлении суда вебресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2020 года следователи Голосеевского управления полиции по заявлению мужчины, как это предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

"При этом с какими-либо ходатайствами в суд в указанном производстве следователи и прокуроры не обращались. Поэтому решение Голосеевского районного суда об аресте на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании ряда вебресурсов, следственным судьей вынесено без участия полиции и прокуратуры. В настоящее время установлено, что с соответствующим ходатайством в суд обратился заявитель в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Национальная полиция Украина и прокуратура категорически не поддерживает решение суда о блокировании работы ряда интернет-ресурсов.

"Таким образом процессуальным прокурором будет принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, решается вопрос о снятии ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании указанных в постановлении вебресурсов", - говорится в сообщении.

Нацполиция категорически не поддерживает решение суда о блокировании работы ряда интернет-ресурсов Следственный судья ... Опубликовано Национальная полиция Украина Четверг, 25 февраля 2021 г.

Напомним, что суд постановил закрыть доступ к 426 интернет-порталов .

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал по чьей инициативе суд в Украине постановил заблокировать 426 интернет-сайтов.

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