Блокировка 426 сайтов в Украине: закрыть интернет-ресурсы суд попросил человек, о котором они раньше писали, - Геращенко

Об этом он написал в Facebook.

"Есть такой гражданин - Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами. 17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия", - рассказал Геращенко.

Впоследствии правоохранители, как того требует УПК, зарегистрировали соответствующее заявление, а Пан с адвокатами обратился в суд и попросил арестовать сайты, которые о нем писали. Дело рассматривала судья Екатерина Плахотнюк, которая 4 февраля определила 426 сайтов как такие, что "унижают честь и достоинство Пана". На них был наложен арест. Решение суда направили в полицию и Нацкомиссии по регулированию сферы связи и информатизации.

"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", - добавил замминистра.

Он рассказал, что полиция уже отозвала сопроводительное письмо к Нацкомиссии, а уголовное дело проверит Главное следственное управление. В случае отсутствия состава преступления его закроют. Также Геращенко анонсировал "отдельный разговор" с Александром Паном.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП заявила, что 25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства.

Максимец подчеркнула, что прокурор не участвовал в заседании Голосеевского суда, не был уведомлен о его проведении и не получал решения.

Напомним, что суд постановил закрыть доступ к 426 интернет-порталам.

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