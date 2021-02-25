Блокировка 426 сайтов в Украине: закрыть интернет-ресурсы суд попросил человек, о котором они раньше писали, - Геращенко
Об этом он написал в Facebook.
Впоследствии правоохранители, как того требует УПК, зарегистрировали соответствующее заявление, а Пан с адвокатами обратился в суд и попросил арестовать сайты, которые о нем писали. Дело рассматривала судья Екатерина Плахотнюк, которая 4 февраля определила 426 сайтов как такие, что "унижают честь и достоинство Пана". На них был наложен арест. Решение суда направили в полицию и Нацкомиссии по регулированию сферы связи и информатизации.
"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", - добавил замминистра.
Он рассказал, что полиция уже отозвала сопроводительное письмо к Нацкомиссии, а уголовное дело проверит Главное следственное управление. В случае отсутствия состава преступления его закроют. Также Геращенко анонсировал "отдельный разговор" с Александром Паном.
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП заявила, что 25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства.
Максимец подчеркнула, что прокурор не участвовал в заседании Голосеевского суда, не был уведомлен о его проведении и не получал решения.
- Напомним, что суд постановил закрыть доступ к 426 интернет-порталам.
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