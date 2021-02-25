В Украине закроют доступ к более 400 сайтам по статье о мошенничестве
Об этом сообщает сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Голосеевский райсуд Киева наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности и обязал интернет-провайдеров закрыть к сайтам.
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Среди сайтов: российское издание РБК портал "Новости Дня", "Наша родина", Банки.ру
Сообщается, что решение принято в связи с совершением уголовного преступления по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество).
Постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.
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