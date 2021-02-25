В Украине закроют доступ к более 400 сайтам по статье о мошенничестве

25 февраля, 2021, 13:38

Суд постановил закрыть доступ к 426 интернет-порталов

Об этом сообщает сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Голосеевский райсуд Киева наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности и обязал интернет-провайдеров закрыть к сайтам.

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Среди сайтов: российское издание РБК портал "Новости Дня", "Наша родина", Банки.ру

Сообщается, что решение принято в связи с совершением уголовного преступления по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество).

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.