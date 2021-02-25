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Espreso.tvСпортЭкс-форвард "Шахтер" сравнил войну на Донбассе с видеоигрой Call of Duty

Экс-форвард "Шахтер" сравнил войну на Донбассе с видеоигрой Call of Duty


фото: Getty Images
Аргентинский форвард Феррейра вспомнил период своих выступлений за донецкий "Шахтер" и начало войны в Донбассе в 2014 году

Об этом сообщает AS .

По словам Феррейры, ситуация в Донецке была подобна серии видеоигр Call of Duty в жанре военного шутера.

"До войны я жил в Донецке, затем переехал в Киев. Я ничего не знал. Я понимал, что что-то происходит, но не понимал языка, не знал, о чем говорили в новостях. В клубе нам тоже ничего не рассказывали. Но потом ты выходил в город и видел ситуацию, которая больше не казалась нормальной. Помню, что было много митингов. Все правительственные здания были захвачены, забаррикадированные, везде провода, резиновые ленты. Это было похоже на Call of Duty. В какой-то момент я испугался, но мне всегда говорили, что все в порядке", - рассказал Феррейра.

Феррейра выступал за "Шахтер" с 2013 до 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".

В общем аргентинец провел за украинский клуб 115 матчей, забил 60 мячей и отдал 12 результативных передач.

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