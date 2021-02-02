Экс-форвард "Шахтера" стал игроком испанского клуба

2 февраля, 2021, 17:28

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра стал игроком испанской "Сельты"

Об этом сообщает официальный сайт "Сельты".

Феррейра подписал с "Сельтой" контракт до конца этого сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются.

29-летний Феррейра перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор сыграл за португальский клуб лишь 12 матчей и забил 1 гол. 1 февраля португальский клуб расторг контракт с форвардом.

За "Шахтер" аргентинец выступал с 2013 по 2018 годы. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".

29 января стало известно, что "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.