Экс-форвард "Шахтера" стал игроком испанского клуба
2 февраля, 2021, 17:28
Экс-форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра стал игроком испанской "Сельты"
Об этом сообщает официальный сайт "Сельты".
Феррейра подписал с "Сельтой" контракт до конца этого сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются.
29-летний Феррейра перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор сыграл за португальский клуб лишь 12 матчей и забил 1 гол. 1 февраля португальский клуб расторг контракт с форвардом.
За "Шахтер" аргентинец выступал с 2013 по 2018 годы. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".
- 29 января стало известно, что "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.
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