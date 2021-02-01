"Бенфика" бесплатно погнала экс-форварда "Шахтера"

1 февраля, 2021, 12:16

Португальская "Бенфика" расторгла контракт с экс-форвардом донецкого "Шахтера" Факундо Феррейрой

Об этом сообщает официальный сайт " Бенфики ".

Тренерский штаб "Бенфики" больше не рассчитывает на Феррейру. Португальский клуб принял решение расторгнуть контракт с аргентинцем. К нападающему есть интерес от итальянской "Ромы".

29-летний Феррейра перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор сыграл за португальский клуб лишь 12 матчей и забил 1 гол.

За "Шахтер" аргентинец выступал с 2013 по 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".

29 января стало известно, что "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.