"Бенфика" бесплатно погнала экс-форварда "Шахтера"
1 февраля, 2021, 12:16
Португальская "Бенфика" расторгла контракт с экс-форвардом донецкого "Шахтера" Факундо Феррейрой
Об этом сообщает официальный сайт " Бенфики ".
Тренерский штаб "Бенфики" больше не рассчитывает на Феррейру. Португальский клуб принял решение расторгнуть контракт с аргентинцем. К нападающему есть интерес от итальянской "Ромы".
29-летний Феррейра перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор сыграл за португальский клуб лишь 12 матчей и забил 1 гол.
За "Шахтер" аргентинец выступал с 2013 по 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".
- 29 января стало известно, что "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.
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