Американский тренер сделал громкое заявление о будущем Ломаченко

25 февраля, 2021, 14:30

Американский тренер Мэнни Роблес заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко вернет себе чемпионские титулы в легком весе

Об этом Роблес заявил во время прямого эфира на странице Luckypunch в Instagram.

По его словам, если Василию Ломаченко выпадет шанс, то он вернет себе чемпионские титулы, которые он потерял из-за поражения от американца Теофимо Лопеса.

"Признак настоящего чемпиона - это умение вернуться после падения. Я верю, что Ломаченко вернет все чемпионские пояса, если получит еще один шанс. Если он вернется на трон, то это станет огромным достижением всей его команды", - сказал Роблес.

Он также добавил, что хочет увидеть бой-реванш между Ломаченко и Лопесом.

"Я хотел бы увидеть реванш Ломаченко с Лопесом. Не подумайте, что я умаляю заслуги Теофимо. Он отличный парень, смог побить лучшего боксера мира. Но несмотря на победу, Лопес, как и раньше, только второй после Ломаченко", - отметил Роблес, который летом 2019 года помог американцу Энди Руису сенсационно победить британца Энтони Джошуа и стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, 24 октября промоутер Денис Беринчик Александр Красюк заявил, что украинский боксер способен отомстить американцу Теофимо Лопесу за поражение, которое он нанес Василию Ломаченко.

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