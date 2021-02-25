Американский тренер сделал громкое заявление о будущем Ломаченко
Об этом Роблес заявил во время прямого эфира на странице Luckypunch в Instagram.
По его словам, если Василию Ломаченко выпадет шанс, то он вернет себе чемпионские титулы, которые он потерял из-за поражения от американца Теофимо Лопеса.
"Признак настоящего чемпиона - это умение вернуться после падения. Я верю, что Ломаченко вернет все чемпионские пояса, если получит еще один шанс. Если он вернется на трон, то это станет огромным достижением всей его команды", - сказал Роблес.
Он также добавил, что хочет увидеть бой-реванш между Ломаченко и Лопесом.
"Я хотел бы увидеть реванш Ломаченко с Лопесом. Не подумайте, что я умаляю заслуги Теофимо. Он отличный парень, смог побить лучшего боксера мира. Но несмотря на победу, Лопес, как и раньше, только второй после Ломаченко", - отметил Роблес, который летом 2019 года помог американцу Энди Руису сенсационно победить британца Энтони Джошуа и стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.
- Напомним, 24 октября промоутер Денис Беринчик Александр Красюк заявил, что украинский боксер способен отомстить американцу Теофимо Лопесу за поражение, которое он нанес Василию Ломаченко.
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