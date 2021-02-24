Промоутер рассказал, кто способен отомстить Лопесу за Ломаченко

24 февраля, 2021, 16:01

Промоутер Дениса Беринчика Александр Красюк заявил, что украинский боксер способен отомстить американцу Теофимо Лопесу за поражение, которое он нанес Василию Ломаченко

Об этом сообщает Общественное: Спорт .

По словам генерального директора промоутерской компании K2 Promotions, Беринчик имеет все необходимые качества, чтобы одержать победу над абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопесом.

"Что может противопоставить Лопесу Беринчик? Довольно трудно определить шансы. Потому что шансы Ломаченко против Лопеса все знаете, каким образом определяли. А Денис Беринчик - это не абы кто, а серебряный призер Олимпиады, боксер с серьезным опытом в профессионалах, характером, школой в боксе. Все то, что может противопоставить адекватный соперник - пожалуй, то, что не смог сделать Ломаченко, сможет противопоставить Беринчик. Очень хотелось бы, чтобы еще один украинец отомстил за поражение своего олимпийского коллеги и собрата по олимпийской сборной ", - сказал Красюк.

Также он выразил убеждение, что Беринчик вскоре получит статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

"Обязательный претендент по версии IBF является первым номером в рейтинге WBO - австралиец Камбосоc. Второй номер - это Василий Ломаченко. И третий номер - это Денис Беринчик. После того, как Беринчик проведет поединок, а он во второй раз проведет бой против боксера с рейтингом, он автоматически по всем возможным правилам трижды перевыполнил все требования относительно обязательного претендента. И далее его статус обязательного претендента является делом времени", - заверил Красюк.

В октябре 2020 американец Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, 24 февраля Денис Беринчик заявил, что собирается в 2022 году встретиться с Теофимо Лопесом , который победил Василия Ломаченко.

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